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Александр Якоб распустил градостроительный совет Екатеринбурга
20 сентябрь 2018 (15:34)
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление, согласно которому распускает архитектурно-градостроительный совет города.
«Признать утратившим силу постановление администрации города Екатеринбурга от 20.01.2015 № 57 «Об утверждении положения об архитектурно-градостроительном совете муниципального образования «город Екатеринбург», — говорится в тексте документа.
Напомним, что городской градсовет возглавлял Михаил Вяткин.
«Признать утратившим силу постановление администрации города Екатеринбурга от 20.01.2015 № 57 «Об утверждении положения об архитектурно-градостроительном совете муниципального образования «город Екатеринбург», — говорится в тексте документа.
Напомним, что городской градсовет возглавлял Михаил Вяткин.
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