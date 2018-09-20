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Александр Якоб распустил градостроительный совет Екатеринбурга

20 сентябрь 2018 (15:34)

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление, согласно которому распускает архитектурно-градостроительный совет города.

«Признать утратившим силу постановление администрации города Екатеринбурга от 20.01.2015 № 57 «Об утверждении положения об архитектурно-градостроительном совете муниципального образования «город Екатеринбург», — говорится в тексте документа.

Напомним, что городской градсовет возглавлял Михаил Вяткин.

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