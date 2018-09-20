Новости дня

Официальный курс доллара США снизился на 54 коп., евро — на 61 коп.

УрБК, Москва, 20.09.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 сентября 2018 года. Курс долл. США снизился на 53,73 коп. до 66,47 руб., курс евро — на 60,84 коп. до 77,75 руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: