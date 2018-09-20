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Официальный курс доллара США снизился на 54 коп., евро — на 61 коп.
20 сентябрь 2018 (15:31)
УрБК, Москва, 20.09.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 сентября 2018 года. Курс долл. США снизился на 53,73 коп. до 66,47 руб., курс евро — на 60,84 коп. до 77,75 руб.
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