Новости дня
В отношении бухгалтера компании «Триада-Холдинг Урал» возбуждено дело за невыплату зарплаты
20 сентябрь 2018 (15:18)
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2018. Прокуратура Березовского возбудила административное дело в отношении бухгалтера ООО «Триада-Холдинг Урал» из-за невыплаты зарплаты в организации, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным надзорного ведомства, зарплату на общую сумму 618 тыс. руб. не получили вовремя 12 человек.
В адрес директора ООО «Триада-Холдинг Урал» прокуратура внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства. Административное дело в отношении бухгалтера возбуждено по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». К настоящему времени задолженность в организации погашена.
По данным надзорного ведомства, зарплату на общую сумму 618 тыс. руб. не получили вовремя 12 человек.
В адрес директора ООО «Триада-Холдинг Урал» прокуратура внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства. Административное дело в отношении бухгалтера возбуждено по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». К настоящему времени задолженность в организации погашена.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Новоуральске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в УК «Санаторий Зеленый мыс»
- В Екатеринбурге МОАП вновь задолжало работникам более 8 млн рублей
- Возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам компании «Заречный» в Асбесте
- Директора «ПожРесурс-Урал» оштрафовали за задержку зарплаты работникам
- За невыплату зарплаты возбуждено дело в отношении директора «Свердловскавтодора»