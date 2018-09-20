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В отношении бухгалтера компании «Триада-Холдинг Урал» возбуждено дело за невыплату зарплаты

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2018. Прокуратура Березовского возбудила административное дело в отношении бухгалтера ООО «Триада-Холдинг Урал» из-за невыплаты зарплаты в организации, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным надзорного ведомства, зарплату на общую сумму 618 тыс. руб. не получили вовремя 12 человек.



В адрес директора ООО «Триада-Холдинг Урал» прокуратура внесла представление об устранении нарушений трудового законодательства. Административное дело в отношении бухгалтера возбуждено по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». К настоящему времени задолженность в организации погашена.

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