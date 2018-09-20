Кризис
В Свердловской области платежи населения за услуги ЖКХ сократились на 1,5%
20 сентябрь 2018 (14:59)
В Свердловской области в текущем году объем платежей населения за услуги ЖКХ сократился на 1,5%. Об этом на брифинге в Екатеринбурге рассказал министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
«Платежи населения у нас не столь велики: они снизились на 1,5%. Но благодаря претензионной работе и действиям органов местного самоуправления только за летний период нам удалось взыскать почти 180 млн руб. со злостных неплательщиков», — пояснил Н. Смирнов.
По его словам, общая сумма задолженности за коммунальные ресурсы составляет почти 12 млрд руб.: к аналогичному периоду прошлого года она снизилась на 3,5%. При этом 63% от указанной суммы — это долги жителей региона.
«Платежи населения у нас не столь велики: они снизились на 1,5%. Но благодаря претензионной работе и действиям органов местного самоуправления только за летний период нам удалось взыскать почти 180 млн руб. со злостных неплательщиков», — пояснил Н. Смирнов.
По его словам, общая сумма задолженности за коммунальные ресурсы составляет почти 12 млрд руб.: к аналогичному периоду прошлого года она снизилась на 3,5%. При этом 63% от указанной суммы — это долги жителей региона.
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