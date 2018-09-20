Кризис

В Свердловской области платежи населения за услуги ЖКХ сократились на 1,5%

В Свердловской области в текущем году объем платежей населения за услуги ЖКХ сократился на 1,5%. Об этом на брифинге в Екатеринбурге рассказал министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.



«Платежи населения у нас не столь велики: они снизились на 1,5%. Но благодаря претензионной работе и действиям органов местного самоуправления только за летний период нам удалось взыскать почти 180 млн руб. со злостных неплательщиков», — пояснил Н. Смирнов.



По его словам, общая сумма задолженности за коммунальные ресурсы составляет почти 12 млрд руб.: к аналогичному периоду прошлого года она снизилась на 3,5%. При этом 63% от указанной суммы — это долги жителей региона.

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