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В Екатеринбурге досрочно запустили движение по улице Военной

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2018. В Екатеринбурге досрочно открыто движение транспорта по улице Военной, сообщает официальный портал города.



Участок улицы Военной от ее пересечения с улицей Дорожной до улицы Патриса Лумумбы был перекрыт 12 июля 2018 года. Сроки запуска движения по Военной неоднократно переносился. Последней датой указывалось 30 сентября 2018 года.



На время ограничения объезд был организован по улицам Патриса Лумумбы, Зенитчиков и Палисадной.

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