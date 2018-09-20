Новости дня
В Екатеринбурге досрочно запустили движение по улице Военной
20 сентябрь 2018 (14:58)
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2018. В Екатеринбурге досрочно открыто движение транспорта по улице Военной, сообщает официальный портал города.
Участок улицы Военной от ее пересечения с улицей Дорожной до улицы Патриса Лумумбы был перекрыт 12 июля 2018 года. Сроки запуска движения по Военной неоднократно переносился. Последней датой указывалось 30 сентября 2018 года.
На время ограничения объезд был организован по улицам Патриса Лумумбы, Зенитчиков и Палисадной.
Участок улицы Военной от ее пересечения с улицей Дорожной до улицы Патриса Лумумбы был перекрыт 12 июля 2018 года. Сроки запуска движения по Военной неоднократно переносился. Последней датой указывалось 30 сентября 2018 года.
На время ограничения объезд был организован по улицам Патриса Лумумбы, Зенитчиков и Палисадной.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге продлены сроки перекрытий на улице Военной
- В Екатеринбурге до 10 сентября продлили срок ремонта улицы Военной
- В Екатеринбурге частично закрыли движение по улице Военной
- В Екатеринбурге с 10 июля по 19 августа закроют для транспорта участок улицы Военной
- На центральных улицах Екатеринбурга пройдут две репетиции парада военной техники