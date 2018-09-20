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В Екатеринбурге суд взыскал с магазина «Связной» более 500 тыс. рублей за неисправный ноутбук

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2018. Верх-Исетский суд Екатеринбурга взыскал с АО «Связной-Логистика» более 500 тыс. руб. за производственный дефект ноутбука. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В ноябре 2017 года женщина приобрела через интернет-магазин «Связной-Логистика» ноутбук Asus Rog стоимостью 175 тыс. 340 руб. Вскоре выяснилось, что у техники есть неисправность: при подключении к сетевому кабелю не работал интернет. Евгения обратилась в магазин с заявлением о расторжении договора купли-продажи и возврате денежных средств, уплаченных за товар.



В магазине ей сказали, что подавать заявление необходимо в другой филиал сети, но и там она получила совет обращаться в магазин по месту совершения покупки. В итоге сотрудники магазина, продавшие неисправный ноутбук, отказались принимать товар обратно.



На следующий день женщина отправила в адрес АО «Связной-Логистика» претензию с требованием о расторжении договора и возврате денежных средств, уплаченных за товар. Она также подала иск в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, в котором попросила взыскать с ответчика уплаченную за некачественный товар денежную сумму 175 тыс. 340 руб., расходы на услуги представителя — 15 тыс. руб., почтовые расходы — 650 руб., компенсацию морального вреда — 5 тыс. руб., неустойку и штраф.



Суд назначил судебную товароведческую экспертизу. Согласно заключению, ноутбук Asus Rog имеет производственный дефект — выгорание микросхемы сетевой платы.



Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга взыскал с АО «Связной-Логистика» в пользу женщины уплаченные по договору купли-продажи в сумме 175 тыс. 340 руб., неустойку — 278 тыс. 790 руб. за период с подачи заявления о расторжении договора по день вынесения решения судом, с последующим начислением по 1 тыс. 753 руб. ежедневно до фактического исполнения обязательства.



Также в пользу ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 5 тыс. руб., штраф — 90 170 руб., возмещение расходов по оплате услуг представителя — 5 тыс. руб. и 650 руб. почтовых расходов.



Ответчик не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия, изучив материалы дела, не установила нарушений норм процессуального права. Оснований для удовлетворения ходатайства ответчика о назначения повторной экспертизы судебной коллегией также не было. Решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Свердловским областным судом оставлено без изменений.

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