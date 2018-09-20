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Минкомсвязи РФ предложило устанавливать российский антивирусный софт на импортные компьютеры
20 сентябрь 2018 (12:25)
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2018. Минкомсвязи РФ предложило с 1 августа 2020 года в обязательном порядке проводить предустановку антивирусных программ на ввозимые на российский рынок компьютеры, пишет газета «Коммерсантъ».
Изменения прописаны в правительственном нацпроекте «Цифровая экономика». В ведомстве эту инициативу обосновали необходимостью «обеспечения национальной безопасности».
«Нормы ВТО позволяют в целях обеспечения национальной безопасности вводить подобные меры. Более того, они вводятся вне зависимости от страны происхождения персонального компьютера и устанавливают аналогичные требования для российских производителей. Учитывая активное развитие информационных технологий, такие меры представляются обоснованными», — пояснили, в свою очередь, в Минэкономразвития.
Изменения прописаны в правительственном нацпроекте «Цифровая экономика». В ведомстве эту инициативу обосновали необходимостью «обеспечения национальной безопасности».
«Нормы ВТО позволяют в целях обеспечения национальной безопасности вводить подобные меры. Более того, они вводятся вне зависимости от страны происхождения персонального компьютера и устанавливают аналогичные требования для российских производителей. Учитывая активное развитие информационных технологий, такие меры представляются обоснованными», — пояснили, в свою очередь, в Минэкономразвития.
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