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Минкомсвязи РФ предложило устанавливать российский антивирусный софт на импортные компьютеры

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2018. Минкомсвязи РФ предложило с 1 августа 2020 года в обязательном порядке проводить предустановку антивирусных программ на ввозимые на российский рынок компьютеры, пишет газета «Коммерсантъ».



Изменения прописаны в правительственном нацпроекте «Цифровая экономика». В ведомстве эту инициативу обосновали необходимостью «обеспечения национальной безопасности».



«Нормы ВТО позволяют в целях обеспечения национальной безопасности вводить подобные меры. Более того, они вводятся вне зависимости от страны происхождения персонального компьютера и устанавливают аналогичные требования для российских производителей. Учитывая активное развитие информационных технологий, такие меры представляются обоснованными», — пояснили, в свою очередь, в Минэкономразвития.

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