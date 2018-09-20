«Уральский Рабочий»: Свежие капкейки, овощи и фрукты от уральских фермеров и поваров: в Екатеринбурге стартуют агрофорум и кулинарный праздник

Специализированную выставку «Агропромышленный Форум» и гастрономический фестиваль «ЕврАзия ФЕСТ» откроются сегодня в 13:00 в МВЦ «Екатеринбург — ЭКСПО». В церемонии открытия примет участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.На выставке будут представлены как выращенные на Урале свежие фрукты и овощи, так и продукция перерабатывающей промышленности, а также материалы и инструменты для переработки, упаковки и хранения, сельскохозяйственная техника и минеральные добавки для растений.Наряду с «Агрофорумом» состоится гастрономический фестиваль «ЕврАзия Фест». В программе — соревнование между лучшими поварами-кондитерами Урала, которые угостят и даже научат гостей фестиваля готовить капкейки и кексы. Кроме того, посетителей научат изготавливать сыр «Фета».В рамках фестиваля пройдет тематический кулинарный праздник «В Кругу Друзей» — мероприятие для детей-сирот из детских домов и домов-интернатов, кулинарная эстафета «Пригласи друга в гости».Выставка будет работать с 19 по 21 сентября. Планируется, что мероприятие посетит губернатор Евгений Куйвашев.