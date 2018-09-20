Кризис

С июля рост ВВП России в августе замедлился в годовом выражении до 1%

Рост ВВП РФ в августе замедлился в годовом выражении до 1% с июльских 1,8% на фоне спада в сельском хозяйстве, сообщается в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности» за сентябрь.



«По оценке Минэкономразвития России, темп роста ВВП в августе снизился до 1% в годовом выражении с 1,8% месяцем ранее. Рост ВВП за январь-август составил 1,6% год к году», — говорится в документе.



Основной вклад в замедление роста в августе внесло резкое ухудшение годовой динамики сельского хозяйства (минус 10,8% год к году после слабого роста в июне-июле).



«Снижение выпуска сельскохозяйственной продукции в августе было обусловлено негативной динамикой растениеводства из-за снижения урожайности и сокращения посевных площадей ряда культур по сравнению с 2017 годом», — говорится в документе.



Кроме того, вклад в ухудшение годовой динамики растениеводства внесла высокая база августа прошлого года. Слабые показатели растениеводства в августе не были компенсированы ростом выпуска животноводческой продукции, который замедляется на протяжении нескольких месяцев подряд.



«Помимо сельского хозяйства, снижение годовых темпов роста в августе продемонстрировали грузооборот транспорта (2,5% год к году после 4,1% в годовом выражении в июле) и промышленное производство (2,7% год к году после 3,9% в июле). В строительстве по-прежнему наблюдается стагнация (минус 0,8% год к году в августе после минус 0,7% в июле). Темпы роста оборота розничной торговли в августе незначительно увеличились по сравнению с предыдущим месяцем (2,8% год к году и 2,7% в годовом выражении соответственно)», — говорится в документе.



В начале сентября Минэкономразвития обнародовало ухудшенный прогноз по росту ВВП РФ, ожидая его теперь в 2018 году в 1,8% вместо 1,9%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: