«Уральский Рабочий»: Самолеты из уральского титана: в Верхней Салде запустили производство деталей для Boeing

На новом предприятии Ural Boeing Manufacturing будут трудиться более двухсот человек. Это совместный проект металлургической компании ВСМПО-АВИСМА и американской самолетостроительной корпорации Boeing.«Очень важный день в истории нашего региона. Это событие закрепляет за нами статус одной из областей-лидеров в авиационной промышленности. Уверен, что добросовестность и профессионализм свердловчан обеспечат высокое качество выпускаемой продукции. Самолеты с уральским титаном будут образцами надежности и безопасности», — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Глава региона также напомнил, что российская металлургическая компания ВСМПО-Ависма и Boeing сотрудничают с 1997 года. По его мнению, очень хорошо, что взаимовыгодные экономические проекты наших стран сохраняются и развиваются.Производственный комплекс расположился на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина», одной из девяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в стране, специализирующееся на производстве изделий из титана, компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиационной отраслей, производство медицинских изделий.Как пояснили в «Титановой долине», производство предприятия, открытого в Верхней Салде, будет направлено на механическую обработку титановых заготовок для самолетов Boeing 737 MAX, 787 и 777Х. Сотрудники нового завода будут специализироваться на черновой и чистовой механической обработке титановых штамповок, элементов фюзеляжа планера самолета, элементах конструкций крыла и пилонов, деталей шасси для всех моделей гражданских самолетных программ Boeing.Объем инвестиций в новый завод составил 5,5 миллиардов рублей. Благодаря реализации проекта работу получили 230 специалистов.На открытие завода прилетела большая американская делегация — посол США в России Джон Хантсман, президент Boeing Деннис Мюленбург, президент Boeing International Марк Аллен, президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.