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В Первоуральске установлено 27 камер видеонаблюдения для контроля ситуации на улицах города

УрБК, Первоуральск, 20.09.2018. В Первоуральске завершились работы по монтажу и настройке системы видеонаблюдения для фиксации обстановки на улицах города. Она поможет правоохранителям круглосуточно контролировать ситуацию на улицах и дорогах населенного пункта, сообщает департамент внешних коммуникаций

МРФ «Урал».



«В рамках реализованного проекта в Первоуральске установлено 27 камер, места их размещения согласованы с МВД и ГИБДД. Это места с массовым пребыванием людей — площадь, скверы, также транспортные развязки с наибольшим трафиком, гидротехнические сооружения. Доступ к камерам наблюдения есть в отделе МВД Первоуральска и Единой дежурно-диспетчерской службе городского округа. Благодаря системе видеонаблюдения мы сможем быстро оповестить жителей и экстренные службы», — заявил временно исполняющий полномочия главы администрации Первоуральска Игорь Кабец.



«По условиям контракта «Ростелеком» разработал проектно-сметную документацию и выполнил в 2018 году работы по строительству комплекса под ключ. Сегодня компания завершила монтаж и настройку оборудования видеонаблюдения и готова перейти в режим технического сопровождения. Решения, внедренные в Первоуральске, могут успешно работать и в других городах, и, безусловно, могут быть масштабированы на региональном уровне», — сообщил директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Попов.



Стационарные камеры видеонаблюдения установлены на улицах Ленина, Ватутина, Вайнера, Трубников, пр. Ильича, Гагарина, Крылова, Орджоникидзе и других значимых местах.



Видеоинформация, собранная с улиц города, выводится на видео стену высокого разрешения, расположенную в центре мониторинга — главном здании Межмуниципального управления полиции. Видеотрансляция осуществляется в режиме реального времени, скорость передачи данных составляет не менее 25 кадров в секунду, что позволяет просматривать детали изображения. Днем видеокамеры передают цветную «картинку», а ночью — черно-белую.

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