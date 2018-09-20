Новости дня
Недельные цены на топливо в Свердловской области не изменились
20 сентябрь 2018 (11:23)
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2018. Цены на топливо в Свердловской области к 16 сентября 2018 года сохранились на уровне показателей, зафиксированных 10 сентября.
По данным регионального Управления ФАС России, стоимость бензина осталась на том же уровне: литр АИ-92 — 40,29 руб., АИ-95 — 43,11 руб., дизельное топливо — 43,98 руб.
Цена на сжиженный углеводородный газ к 16 сентября 2018 года составила 22,07 руб.
По данным регионального Управления ФАС России, стоимость бензина осталась на том же уровне: литр АИ-92 — 40,29 руб., АИ-95 — 43,11 руб., дизельное топливо — 43,98 руб.
Цена на сжиженный углеводородный газ к 16 сентября 2018 года составила 22,07 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- С конца августа цены на топливо в Свердловской области не изменились
- За месяц цены на топливо в Свердловской области не изменились
- ФАС не зафиксировала изменения цен на топливо в Свердловской области с конца июля 2018 года
- За последние три недели розничные цены на бензин в Свердловской области не изменились
- В феврале в Екатеринбурге цены на дизельное топливо выросли в среднем на 0,6%