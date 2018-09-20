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Недельные цены на топливо в Свердловской области не изменились

20 сентябрь 2018 (11:23)

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2018. Цены на топливо в Свердловской области к 16 сентября 2018 года сохранились на уровне показателей, зафиксированных 10 сентября.

По данным регионального Управления ФАС России, стоимость бензина осталась на том же уровне: литр АИ-92 — 40,29 руб., АИ-95 — 43,11 руб., дизельное топливо — 43,98 руб.

Цена на сжиженный углеводородный газ к 16 сентября 2018 года составила 22,07 руб.

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