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«МегаФон» отменил комиссию за денежные переводы между своими абонентами и МТС

УрБК, Москва, 20.09.2018. «МегаФон» и МТС отменяют комиссию за денежные переводы между своими абонентами. Для осуществления операции достаточно знать лишь мобильный номер получателя средств, а деньги со счета телефона можно потратить не только на связь, но и на любые другие покупки. Об этом сообщает пресс-служба сотового оператора.



«Часто для перевода небольших сумм нашим клиентам приходится выяснять, карточкой какого банка пользуется получатель денег, вводить длинные реквизиты или платить комиссию. Совместно с компанией МТС мы предлагаем удобный, выгодный и безопасный финансовый сервис, который позволяет просто и без комиссии переводить средства по номеру мобильного телефона между нашими абонентами. Уверен, что это уникальный случай в индустрии, когда ради новых возможностей и выгод клиента конкуренты на одном рынке становятся партнерами», — прокомментировал директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон» Ян Кухальский.



«МегаФон» и МТС предоставляют своим абонентам большой выбор интерфейсов по переводу денежных средств. C 17 сентября на всех из них будет установлена нулевая комиссия. Теперь абоненты «МегаФона» и МТС могут переводить деньги друг другу на счет мобильных телефонов без комиссии. Речь идет о таких сервисах «МегаФона», как сайт money.megafon.ru, личный кабинет абонента «МегаФона», SMS #сумма, USSD *133# и мобильное приложение «МегаФон.Банк». Со стороны МТС — это будут портал payment.mts.ru, мобильное приложение «МТС деньги», SMS #перевод и USSD *115#.



Оплата товаров и услуг со смартфона становится все более популярной. Уже сегодня Россия занимает одно из лидирующих мест по скорости проникновения бесконтактных платежей. По данным «МегаФона», свыше 20% абонентов уже платят со счета телефона.

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