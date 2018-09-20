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Суд вынес приговор по делу о загрязнении почвы отходами екатеринбургского МУП «Водоканал»

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2018. Березовский городской суд вечером 19 сентября 2018 года вынес приговор руководителям двух компаний по уголовному делу о загрязнении почвы 37 тыс. т отходов екатеринбургского МУП «Водоканал».



Директор ООО «Научно-производственный торговый дом «Чистый город» Евгений Загумёнов и руководитель ООО «Уральская Строительная Компания» Виталий Юдин были признаны виновными по части 2 статьи 247 УК РФ «Транспортировка, хранение, захоронение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, повлекшие загрязнение окружающей среды».



Как следует из материалов дела, В 2015 году торговый дом «Чистый город» заключил с екатеринбургским МУП «Водоканал» договор на использование и размещение кека (обезвоженный осадок сточных вод) с Южных очистных сооружений.



К транспортировке и утилизации отходов Е. Загумёнов привлек В. Юдина. Однако вместо вывоза кека на специализированные полигоны предприниматели организовали транспортировку опасных отходов на земельные участки, не предназначенных для утилизации вредных веществ.



Опасные отходы были вывезены и оставлены вблизи садового некоммерческого товарищества «Тальков Камень» пос. Рудный в Чкаловском районе Екатеринбурга, а также на территории карьера около пос. Первомайский Сысертского городского округа, на карьерной выемке вблизи пос. Рассоха Белоярского городского округа, а также на карьерной выемке бывшей войсковой части.



Кроме того отходы вывозили к пос. Монетный Березовского городского округа и к району 37-го километра Режевского тракта. Несанкционированная свалка была организована и на территории участка местности, расположенного в Октябрьском районе Екатеринбурга, а также вблизи Арамили. Всего с сентября 2015 года по январь 2016 года незаконно было выгружено 37 тыс. т отходов.



Впоследствии незаконные полигоны для опасных отходов нашла Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура. В областном министерстве природных ресурсов и экологии региона нанесенный ущерб оценили на сумму 287,2 млн руб.



Березовский городской суд назначил Евгению Загумёнову наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, Виталию Юдину — в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года. Также в отношении подсудимых будет подан гражданский иск о взыскании ущерба.

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