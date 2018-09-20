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Средний возраст граждан РФ, объявленных банкротами, повысился до 46 лет

УрБК, Москва, 20.09.2018. Гражданам, признанным банкротами в январе-августе 2018 года, в среднем было 46 лет, как и в аналогичном периоде 2017 года. В таком же периоде 2016 года им в среднем было 45 лет, следует из данных проекта Федресурс.



«Практика потребительского банкротства пока отрабатывается на сегменте экономически активных граждан среднего возраста, этим объяснятся стабильность возраста граждан-банкротов», — сообщает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.



Количество решений судов о банкротстве граждан за 8 месяцев 2018 года выросло в 1,5 раза к такому же периоду 2017 года и в 2,5 раза — к январю-августу 2016 года.



Большинству — 81% граждан, — которых суды признали банкротами с января по август 2018 года, было от 30 до 59 лет (82% в такие же периоды двух предыдущих лет). Относительная доля молодежи до 30 лет среди банкротов составила 6%. Столько же в январе-августе 2017 года и 7% в январе-августе 2016 года. Доля граждан старшего поколения, 60 лет и больше, немного выросла и составила 13% в январе-августе 2018 года. В предыдущие два года было 11%.



По данным Объединенного Кредитного Бюро на 1 августа 2018 года, самая высокая доля потенциальных банкротов наблюдается среди людей в возрасте 45-50 лет — 1,7% от общего числа заемщиков этой возрастной категории. Меньше всего потенциальных банкротов среди молодежи до 25 лет — только 0,1% от общего количества заемщиков этого возраста. Среди людей старше 60 лет доля потенциальных банкротов составляет — 1,4%.



«Безусловно, людей, признанных банкротами в возрасте от 30 до 59 лет, как было большинство, так и останется — это самая экономически активная категория, однако доля граждан других возрастных категорий в общей массе банкротств будет расти», — считает арбитражный управляющий, юрист правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Артем Кадников.



По мнению Артема Кадникова, доля молодежи среди банкротов будет повышаться. Это обусловлено развитием потребительского кредитования в данном сегменте. «Банки и микрофинансовые организации охотно идут на кредитование молодых людей. Подобная тенденция непременно приведет к увеличению процента проблемных займов, что, в свою очередь, скажется на количестве банкротств», — говорит он.



По мнению экспертов, с развитием практики потребительского банкротства также будут появляться случаи признания несовершеннолетних банкротами. Сегодня выводы судов о невозможности банкротства несовершеннолетних вызваны «сыростью» судебной практики. «Ни закон о банкротстве, ни гражданское законодательство не содержат норм, ограничивающих банкротство несовершеннолетних», — отмечает Инна Вавилова.



Впрочем, Артем Кадников считает, что сегодня банкротство несовершеннолетних в принципе невозможно, и его заменяет банкротство наследственной массы. «Я предполагаю, что со временем законодатель предложит отдельный механизм банкротства несовершеннолетних», — говорит эксперт.

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