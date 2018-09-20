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Более 160 представителей мировых компаний приняли участие в заседании комитета Международного делового конгресса на ЧТПЗ

УрБК, Челябинск, 20.09.2018. На площадке Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) 18 сентября 2018 года впервые в России состоялось расширенное заседание комитета Международного делового конгресса «Современные технологии и перспективные проекты нефтегазового комплекса».



Как сообщает пресс-служба группы ЧТПЗ, которая выступила организатором мероприятия, в нем приняли участие более 160 представителей российских и зарубежных компаний, в том числе ПАО «Газпром», ТМК, ОМК, «Северсталь», Baker Hughes, Wintershall, Mitsui&Co, DNV GL AS.



«Восемь лет назад именно на Челябинском трубопрокатном заводе появилось понятие «Белая металлургия». И сегодня для нас честь — поделиться опытом, представить свои наработки, технологии и продукцию нашим коллегам, — отметил акционер, председатель совета директоров ЧТПЗ Андрей Комаров. — Компания обладает опытом участия в крупнейших российских и международных газотранспортных проектах: «Сила Сибири», «Бованенково — Ухта», «Северный поток — 2». Мы обеспечиваем высочайшее качество продукции и ее соответствие самым жестким мировым стандартам. Группа ЧТПЗ готова и далее участвовать в знаковых стройках ТЭК».



На совещании свои разработки для нефтегазового комплекса представили трубные производители России и Китая, металлургический холдинг Mitsui&Co (Япония), нефтегазовая компания Wintershall (Германия), классификационное общество DNV GL AS (Норвегия) и другие мировые холдинги.



Группа ЧТПЗ презентовала в рамках совещания собственные инновации в области добычи и транспортировки углеводородов, решения для газопереработки. Гости познакомились с производством Белой металлургии — цехом по выпуску труб большого диаметра «Высота 239» и производством штампосварных деталей трубопроводов с использованием нанотехнологий «ЭТЕРНО».



Коллеги и партнеры высоко оценили технологические возможности Группы ЧТПЗ и готовность белых металлургов участвовать в самых сложных нефтегазовых проектах.

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