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В Екатеринбурге перенесут остановку общественного транспорта на площади 1905 года
20 сентябрь 2018 (09:03)
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2018. В I полугодии 2019 года в центре Екатеринбурга будет запущена новая схема организации транспортного движения, сообщает официальный портал города.
Проект разработан с привязкой к проведению на площади 1905 года массовых спортивных и праздничных мероприятий.
В частности, планируется перенести остановку общественного транспорта «Площадь 1905 года» от дома 24/8 по проспекту Ленина на перегон от улицы Вайнера до переулка Банковского — напротив центрального входа в ТЦ «Пассаж». Трамвайные остановки будут оборудованы сборно-разборными ограждающими конструкциями.
В результате изменений будет выделено левоповоротное движение с улицы Вайнера на проспект Ленина в сторону улицы 8 Марта.
Проект разработан с привязкой к проведению на площади 1905 года массовых спортивных и праздничных мероприятий.
В частности, планируется перенести остановку общественного транспорта «Площадь 1905 года» от дома 24/8 по проспекту Ленина на перегон от улицы Вайнера до переулка Банковского — напротив центрального входа в ТЦ «Пассаж». Трамвайные остановки будут оборудованы сборно-разборными ограждающими конструкциями.
В результате изменений будет выделено левоповоротное движение с улицы Вайнера на проспект Ленина в сторону улицы 8 Марта.
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