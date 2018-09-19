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В июле 2018 спрос россиян на наличную валюту вырос на 20%

УрБК, Москва, 19.09.2018. Совокупный спрос населения на наличную валюту в июле 2018 года увеличился на 20% по сравнению с июнем и составил 5,1 млрд долл. США. Такая информация содержится в аналитических материалах «Вестника Банка России».



Совокупный спрос населения на наличную инвалюту включает в себя наличность, приобретенную в банках, полученную по конверсии и снятую с валютных счетов наличной иностранной валюты.



Спрос населения на доллары США в июле 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 22%, на европейскую валюту — на 18%, составив соответственно 3,2 и 1,8 млрд долл. США. Доля долларов США в структуре совокупного спроса по сравнению с июнем выросла на один процентный пункт, до 63%, доля европейской валюты снизилась с 36 до 35%.



В июле текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в банках увеличился по сравнению с июнем на 32% — до 3,1 млрд долл. США. Долларов США было куплено на 41% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 19%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с июнем выросло на 17% и составило 2,2 млн сделок. Средний размер сделки по покупке увеличился на 13% и составил 1 400 долл. США.



Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты в июле 2018 года по сравнению с июнем сократилось на 7% и составило 3,5 млрд долл. США. Объем совокупного предложения был меньше, чем в июле 2016 и 2017 годов, на 14 и 7% соответственно. Под совокупным предложением иностранной наличности населением следует понимать наличность, проданную в банках, направленную на конверсию и зачисленную на валютные счета наличной иностранной валюты.



Совокупное предложение населением долларов США в июле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем снизилось на 10%, европейской валюты — выросло на 2%, составив 2,4 и 1 млрд долл. США соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения сократилась до 69% относительно 72% месяцем ранее, доля евро увеличилась с 27 до 29%.



В июле 2018 года населением было продано уполномоченным банкам 1,5 млрд долл. США наличной иностранной валюты, что на 7% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США снизились на 11%, европейской валюты — выросли на 4%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с июнем практически не изменилось и составило 2,2 млн сделок. Средний размер сделки по продаже уменьшился на 8% и составил 657 долл. США.



На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в июле 2018 года было зачислено 2 млрд долл. США наличной иностранной валюты, что на 7% меньше, чем месяцем ранее.

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