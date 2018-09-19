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Суд рассмотрит иск о банкротстве хоккейного клуба «Спутник» в Нижнем Тагиле
19 сентябрь 2018 (17:51)
Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании НП «Хоккейный клуб «Спутник» (Нижний Тагил) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 18 сентября 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Уральская хоккейная компания», сумма исковых требований составляет 8 млн 839 тыс. руб.
Напомним, ХК «Спутник» является одним из старейших российских хоккейных клубов. Он был основан в 1948 году как команда «Уралвагонзавода» под названием «Дзержинец». Нынешнее название носит с 1961 года.
После вхождения в состав Ростеха «Уралвагонзавод» фактически прекратил финансирование хоккейного клуба. «Спутник» покинули хоккеисты из других регионов, а также тренеры.
Соответствующий документ поступил в суд 18 сентября 2018 года. Заявителем по делу выступает ООО «Уральская хоккейная компания», сумма исковых требований составляет 8 млн 839 тыс. руб.
Напомним, ХК «Спутник» является одним из старейших российских хоккейных клубов. Он был основан в 1948 году как команда «Уралвагонзавода» под названием «Дзержинец». Нынешнее название носит с 1961 года.
После вхождения в состав Ростеха «Уралвагонзавод» фактически прекратил финансирование хоккейного клуба. «Спутник» покинули хоккеисты из других регионов, а также тренеры.
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