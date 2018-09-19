Челябинск: подготовка к ШОС и БРИКС идет полным ходом

Фотография с сайта правительства Челябинской области

Фотография с сайта правительства Челябинской области

Фотография с сайта правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ознакомился с тем, как идет строительство конгресс-холла «Таганай-2020» по ул. Труда, который будет играть ключевую роль в период проведения саммитов ШОС и БРИКС в столице Южного Урала. Также глава региона проинспектировал стройплощадку общественно-делового центра на набережной реки Миасс. Как показал осмотр, работы на обоих объектах ведутся в соответствии с установленными графиками.Напомним, саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году. Городу предстоит принять делегации почти 30 стран. В подготовке к мероприятиям задействовано 19 рабочих групп в региональном оргкомитете. Кроме этого, четырьмя рабочими группами федерального оргкомитета по транспорту, размещению, инфраструктуре и волонтерам руководит губернатор Борис Дубровский.Подготовка столицы Южного Урала к саммитам сводится к решению целого ряда ключевых задач. Среди них — организация мест проведения мероприятий и размещения участников, развитие городской инфраструктуры, решение вопросов, касающихся состояния экологии, в частности, закрытие и рекультивация городской свалки. Также одной из основных задач является реконструкция аэропорта «Челябинск»: она включает строительство нового аэровокзального комплекса и модернизацию аэродрома.Как доложил Борису Дубровскому директор компании-застройщика конгресс-холла на ул. Труда Алексей Наговицын, на сегодняшний день строители закончили монтаж каркаса здания главной части, работают над установкой кровли. Будет благоустроена прилегающая к конгресс-холлу территория, включая объекты шаговой доступности. По словам А. Наговицына, сейчас решаются вопросы с предоставлением банковского кредита и госгарантий. Срок сдачи объекта — IV квартал 2019 года.«За август смонтировали перекрытия большого конференц-зала, кровля почти смонтирована, планируем начать возводить внутренние стены зала. Параллельно этому идет монтаж металлоконструкций (300 т смонтировали за август), монтаж каркаса, установка внутренних лестниц — их много. В ближайшее время планируем приступить к установке фасадов», — пояснил Алексей Наговицын.Затем глава региона осмотрел стройплощадку общественно-делового центра на набережной реки Миасс. Как доложил Борису Дубровскому гендиректор ХП «Конгресс-холл» Виталий Передерий, строительство идет активно. Приступили к пробной заливке бетона на набережной.Борис Дубровский дал поручение по благоустройству набережной со стороны областной филармонии.«У зданий филармонии и картинной галереи есть свой стиль, который, конечно, стоит сохранить. При этом фасады нуждаются в обновлении. По возможности надо открыть пространство, а прилегающую территорию берега реки Миасс благоустроить», — подчеркнул глава региона.Общественно-деловой центр будет состоять из 37 этажей, площадь составит 110 тыс. кв. м. Ожидается, что к моменту проведения саммитов здание введут в эксплуатацию, благоустроят близлежащую территорию.Отметим, что ранее в ходе рабочей поездки в Москву Борис Дубровский обсудил текущий статус подготовки к проведению в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС с руководителем администрации президента Российской Федерации Антоном Вайно. Стороны рассмотрели ряд вопросов, требующих решения на федеральном уровне.