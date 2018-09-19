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В Екатеринбурге предпринимателя обязали освободить участок площадью 13,5 тыс. га в Шарташском лесопарке

19 сентябрь 2018 (16:25)

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2018. В Екатеринбурге земельный участок, расположенный в Шарташском лесном парке и незаконно занятый предпринимателем, при помощи судебных приставов передали департаменту лесного хозяйства Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.

Установлено, что предприниматель занимал данную территорию незаконно. Договор права аренды земельного участка давно истек, но, несмотря на это, общество с ограниченной ответственностью на арендуемых землях продолжало вести коммерческую деятельность.

Арбитражный суд Свердловской области постановил освободить и вернуть земельный участок законному владельцу. Участок передан взыскателю, департаменту лесного хозяйства Свердловской области.

Должнику запрещено пользоваться помещением, находящемся на земельном участке. В случае, если он в ближайшее время не освободит земельный участок от постройки, решение суда будет исполнено в принудительном порядке.

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