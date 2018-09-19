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Официальный курс доллара США снизился на 74 коп., евро — на 81 коп.

УрБК, Москва, 19.09.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 сентября 2018 года. Курс долл. США снизился на 74,21 коп., до 67,00 руб., курс евро — на 81,36 коп., до 78,36 руб.

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