Кризис
Правительство решило повысить МРОТ на 117 рублей в 2019 году
19 сентябрь 2018 (15:23)
Правительство РФ намерено повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2019 года на 117 руб. к уровню прошлого года — до 11,280 тыс. руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на финансово-экономическое обоснование соответствующего законопроекта.
«Проектом федерального закона «Об установлении минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года» предлагается установить с 1 января 2019 года МРОТ в сумме 11 280 руб. в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года», — отмечается в обосновании.
Согласно документу, МРОТ в 2019 году вырастет на 117 руб. (1,048%) к установленному с 1 мая 2018 года (11 тыс. 163 руб. в месяц).
В зависимости от районных коэффициентов и процентных надбавок минимальная зарплата вырастет от 117 руб. в центральных и южных районах до 351 руб. в Чукотском автономном округе.
«Проектом федерального закона «Об установлении минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года» предлагается установить с 1 января 2019 года МРОТ в сумме 11 280 руб. в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года», — отмечается в обосновании.
Согласно документу, МРОТ в 2019 году вырастет на 117 руб. (1,048%) к установленному с 1 мая 2018 года (11 тыс. 163 руб. в месяц).
В зависимости от районных коэффициентов и процентных надбавок минимальная зарплата вырастет от 117 руб. в центральных и южных районах до 351 руб. в Чукотском автономном округе.
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