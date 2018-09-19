Кризис

Правительство решило повысить МРОТ на 117 рублей в 2019 году

Правительство РФ намерено повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2019 года на 117 руб. к уровню прошлого года — до 11,280 тыс. руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на финансово-экономическое обоснование соответствующего законопроекта.



«Проектом федерального закона «Об установлении минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года» предлагается установить с 1 января 2019 года МРОТ в сумме 11 280 руб. в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года», — отмечается в обосновании.



Согласно документу, МРОТ в 2019 году вырастет на 117 руб. (1,048%) к установленному с 1 мая 2018 года (11 тыс. 163 руб. в месяц).



В зависимости от районных коэффициентов и процентных надбавок минимальная зарплата вырастет от 117 руб. в центральных и южных районах до 351 руб. в Чукотском автономном округе.

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