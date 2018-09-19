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Российские банки в июле увеличили ввоз наличной валюты на 62%

УрБК, Москва, 19.09.2018. Российские банки в июле 2018 года ввезли в страну иностранной наличности на 62% больше, чем в июне. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитические материалы «Вестника Банка России».



«В июле 2018 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 3 млрд долл. США, что на 62% больше, чем месяцем ранее. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в июле текущего года по сравнению с июнем увеличился на 84% и составил 1,2 млрд долл. США», — говорится в материалах.



Напомним, в августе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и государственных банков, в списке которых значатся Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах США.

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