Новости дня

Свердловское минсоцполитики и Центр социальной помощи в Качканаре неэффективно используют госимущество

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2018. Прокуратура Свердловской области выявила нарушение бюджетного законодательства и законодательства о закупках в деятельности ГАУ СО «Центр социальной помощи семье и детям города Качканара». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе надзорных мероприятий установлено, что на балансе данного учреждения находится автобус марки КАВЗ 397653. Автотранспортное средство приобретено Управлением социальной политики по г. Качканару в ноябре 2007 года за 700 тыс. руб. в рамках реализации областной государственной целевой программы «Социальная поддержка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской области» на 2006-2008 годы.



В последующем Управление социальной политики по г. Качканару данный автобус передало Центру социальной помощи семье и детям на праве оперативного управления. Вместе с тем, как установлено в ходе надзорных мероприятий, транспортное средство с момента передачи по назначению не используется в связи с отсутствием оборудования системы ГЛОНАСС, тахографа, удерживающих устройств для детей. Автобус находится на стоянке.



Согласно объяснениям директора Центра социальной помощи, у организации отсутствуют средства для приобретения и установки необходимых приборов. При этом принимались меры для передачи транспортного средства другим учреждениям путем направления информационных писем в адрес министерства социальной политики Свердловской области.



В настоящее время на автобус начислена амортизация в сумме 550 тыс. руб., его надлежащая эксплуатация не начата, решается вопрос о возможном использовании либо об утилизации.



Таким образом, в нарушение требований статьи 34 Бюджетного кодекса РФ министерством социальной политики Свердловской области и ГАУ Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Качканара» в течение 10 лет неэффективно используется государственное имущество стоимостью 700 тыс. руб. (в ценах 2007 года). Данный факт также препятствует реализации возложенных на Центр социальной помощи функций.



В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова с требованием устранить нарушения бюджетного законодательства.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: