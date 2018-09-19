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Суд признал банкротом компанию «КомЭнергоСервис» в Полевском
19 сентябрь 2018 (14:43)
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «КомЭнергоСервис» (г. Полевской) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Предприятие зарегистрировано в 2013 году. Основным видом деятельности является обеспечение работоспособности котельных.
С исками о банкротстве ООО «КомЭнергоСервис» в июне 2018 года обратились в суд ООО «Рассвет» и ПАО «Сбербанк России». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет более 193 млн руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «КомЭнергоСервис» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Предприятие зарегистрировано в 2013 году. Основным видом деятельности является обеспечение работоспособности котельных.
С исками о банкротстве ООО «КомЭнергоСервис» в июне 2018 года обратились в суд ООО «Рассвет» и ПАО «Сбербанк России». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет более 193 млн руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «КомЭнергоСервис» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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