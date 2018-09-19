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В Екатеринбурге суд вынес приговор театральному деятелю Николаю Коляде за нарушение ПДД

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении известного театрального деятеля Николая Коляды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Н. Коляда признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».



В ходе судебного следствия государственный обвинитель представил доказательства того, что 10 июля 2017 года Н. Коляда, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нарушение ПДД РФ, управлял личным технически неисправным автомобилем Renault Duster. Он двигался на автомобиле по дублеру Сибирского тракта со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга.



Управляя автомобилем, Коляда двигался со скоростью около 50 км/ч. при разрешенной скорости 40 км/ч. При этом на его автомобиле были установлены шины различных моделей, с различным рисунком протектора, ошипованные и неошипованные, что является неисправностью и условием, при котором запрещается эксплуатация транспортного средства.



Двигаясь по полосе движения, где имелся технологический срез асфальта ввиду проведения ремонтных работ, Коляда должен был оценить дорожные условия.



Однако подсудимый, не снижая скорость движения, стал перестраиваться в левый ряд на полосу движения, которая возвышалась на той, по которой он двигался изначально. Не убедившись в безопасности маневра, он не справился с управлением, допустил занос своего автомобиля, тем самым создал опасность для автомобиля Hyundai Santa Fe, движущегося позади него в попутном направлении.



Автомобиль Hyundai Santa Fe после столкновения отбросило на обочину и в кювет, где он въехал в дерево. В результате его пассажир получил телесные повреждения в виде компрессионного нестабильного перелома грудных позвонков, которые экспертом расценены как повлекшие тяжкий вред здоровью.



Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Николаю Коляде наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Заявленный потерпевшим гражданский иск о взыскании морального вреда и суммы утраченного заработка удовлетворен частично — в размере 200 тыс. руб.



Приговор не вступил в законную силу.

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