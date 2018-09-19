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В Челябинской области бригады ведущих областных больниц начали вести приемы в сельских районах

УрБК, Челябинск, 19.09.2018. По поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского специализированные бригады ведущих областных больниц начали вести приемы в сельских районах Южного Урала. Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации правительства региона.



График выездных бригад медиков на сентябрь-октябрь 2018 года уже известен. За это время врачи проконсультируют жителей 12 районов региона.



Отметим, что в начале сентября на заседании совета муниципальных образований Б. Дубровский вместе с главами принял решение организовать дополнительные выезды врачей-специалистов в 12 сельских территорий Челябинской области.



«Жители отдаленных деревень области зачастую не могут попасть к узким специалистам, в том числе из-за удаленности территорий, из-за отсутствия в местных больницах и поликлиниках таких специалистов. Поэтому мы должны обеспечить доступ к таким врачам с помощью мобильных бригад. Опыт выездных форм работы у нас есть — в области не первый год оказывается плановая лечебно-консультативная медицинская помощь с использованием мобильных комплексов. Надо эту практику расширять. Наша задача — сделать медицину доступнее для жителя каждого населенного пункта», — отметил Б. Дубровский.



С 17 сентября по 31 октября выездные консультации пройдут в 12 районах области, в том числе в Сосновском, Еманжелинском, Троицком, Уйском, Пластовском и Красноармейском районах. Прием будут вести врачи областной больницы, областного перинатального центра, областной детской больницы. В состав бригад входят кардиологи, эндокринологи, офтальмологи, врачи функциональной диагностики, неврологи, хирурги, пульмонологи, гастроэнтерологи, эндоскописты, ревматологи и другие специалисты.



По данным областного минздрава, ежегодно на основе анализа уровня заболеваемости и заявок, направленных учреждениями здравоохранения Челябинской области, составляется план-график выездной работы врачей в муниципальные образования региона. На этот год запланировано более 280 выездов в территории.



В Челябинской области оказание плановой лечебно-консультативной, профилактической медицинской помощи с использованием выездных мобильных комплексов осуществляет 21 клиника. Только за 2017 год выездные бригады осмотрели и проконсультировали 56 тыс. 279 человек, что на 2,5% больше, чем в 2016 году.

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