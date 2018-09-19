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Курс доллара США на Московской бирже опустился ниже 67 рублей впервые с 27 августа
19 сентябрь 2018 (12:52)
УрБК, Москва, 19.09.2018. Курс доллара США на Московской бирже опустился ниже 67 руб. за долл. США впервые с 27 августа. Евро торгуется ниже 78,4 руб. за евро. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
На открытии торгов курс доллара США снизился на 22 коп. — до 67,15 руб./долл. США. К 10.07 он опустился до уровня 66,99 руб. за долл. США,. Евро на открытии торгов подешевел на 18 коп. — до 78,4 руб. за евро. По состоянию на 10.07 он торгуется на уровне 78,26 руб. за евро.
На открытии торгов курс доллара США снизился на 22 коп. — до 67,15 руб./долл. США. К 10.07 он опустился до уровня 66,99 руб. за долл. США,. Евро на открытии торгов подешевел на 18 коп. — до 78,4 руб. за евро. По состоянию на 10.07 он торгуется на уровне 78,26 руб. за евро.
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