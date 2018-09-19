Урбанисты раскритиковали проект жилой застройки УГМК в Екатеринбурге

Изображение с сайта ЖК «Нагорный»

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2018. Урбанист Владимир Злоказов раскритиковал проект подразделения УГМК по застройке квартала улиц Токарей — Татищева — Нагорная — Мельникова. Свою позицию урбанист изложил в блоге «Живые улицы».Согласно проекту, на указанной площадке планируется возвести жилой комплекс «Нагорный». В. Злоказов обратил внимание, что в эскизах автостоянка размещена между зданием и улицей Татищева — впритык к тротуару. По его мнению, такой вариант содержит в себе градостроительную ошибку.«Подобное размещение автостоянок убивает пешеходное качество улицы, потому что никому не интересно ходить между машинами на проезжей части и машинами на парковке. Проектировать таким образом можно только в местах, где вообще нет пешеходного движения (пригородные торговые центры или какие-то здания вдоль загородных дорог)», — указал урбанист.Он добавил, что исправить проект возможно, если добавить на место парковки малоэтажный стилобат. Впоследствии здесь можно разместить заведения стрит-ритейла, а саму парковку разместить под стилобатом. Таким образом, участок ЖК «Нагорный» будет соответствовать противоположной стороне улицы, где находится ЖК «Татищевский».