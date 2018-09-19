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Урбанисты раскритиковали проект жилой застройки УГМК в Екатеринбурге
19 сентябрь 2018 (12:25)
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2018. Урбанист Владимир Злоказов раскритиковал проект подразделения УГМК по застройке квартала улиц Токарей — Татищева — Нагорная — Мельникова. Свою позицию урбанист изложил в блоге «Живые улицы».
Согласно проекту, на указанной площадке планируется возвести жилой комплекс «Нагорный». В. Злоказов обратил внимание, что в эскизах автостоянка размещена между зданием и улицей Татищева — впритык к тротуару. По его мнению, такой вариант содержит в себе градостроительную ошибку.
«Подобное размещение автостоянок убивает пешеходное качество улицы, потому что никому не интересно ходить между машинами на проезжей части и машинами на парковке. Проектировать таким образом можно только в местах, где вообще нет пешеходного движения (пригородные торговые центры или какие-то здания вдоль загородных дорог)», — указал урбанист.
Изображение с сайта ЖК «Нагорный»
Он добавил, что исправить проект возможно, если добавить на место парковки малоэтажный стилобат. Впоследствии здесь можно разместить заведения стрит-ритейла, а саму парковку разместить под стилобатом. Таким образом, участок ЖК «Нагорный» будет соответствовать противоположной стороне улицы, где находится ЖК «Татищевский».
Согласно проекту, на указанной площадке планируется возвести жилой комплекс «Нагорный». В. Злоказов обратил внимание, что в эскизах автостоянка размещена между зданием и улицей Татищева — впритык к тротуару. По его мнению, такой вариант содержит в себе градостроительную ошибку.
«Подобное размещение автостоянок убивает пешеходное качество улицы, потому что никому не интересно ходить между машинами на проезжей части и машинами на парковке. Проектировать таким образом можно только в местах, где вообще нет пешеходного движения (пригородные торговые центры или какие-то здания вдоль загородных дорог)», — указал урбанист.
Изображение с сайта ЖК «Нагорный»
Он добавил, что исправить проект возможно, если добавить на место парковки малоэтажный стилобат. Впоследствии здесь можно разместить заведения стрит-ритейла, а саму парковку разместить под стилобатом. Таким образом, участок ЖК «Нагорный» будет соответствовать противоположной стороне улицы, где находится ЖК «Татищевский».
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