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В Челябинске фонд «Металлург» принял участие во Всероссийском форуме
19 сентябрь 2018 (11:45)
УрБК, Челябинск, 19.09.2018. Специалисты Магнитогорского благотворительного фонда «Металлург» (крупнейший благотворитель — ПАО «ММК») приняли участие в IX Всероссийской выставке-форуме «Вместе — ради детей! Вместе десять лет». Об этом сообщает пресс-служба ММК.
Мероприятие прошло в Челябинске. Его организаторами выступили Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), совместно с правительством Челябинской области.
В выставке приняли участие представители Совета Федерации, министерств краев и республик, депутаты Государственной думы, а также более 700 ведущих российских специалистов, занимающихся проблемами семьи и детства, из 57 регионов России.
Фонд «Металлург» поделился своей практикой по поддержке семьи и детства, представив реализацию комплексной программы «XXI век — детям Южного Урала». В целях обмена опытом всем делегациям выставки были вручены буклеты фонда «Реализация программы «XXI век — детям Южного Урала». Подарим тепло наших сердец детям!».
Заведующая детским отделом фонда «Металлург» Надежда Лихова выступила с докладом о реализации благотворительной программы «Охрана материнства и детства», подробно рассказала о деятельности центра «Материнство», практика работы которого является уникальной.
Директор БФ «Металлург» Валентин Владимирцев принял участие в пленарной стратегической сессии «Десятилетие детства: ответы на современные вызовы».
Мероприятие прошло в Челябинске. Его организаторами выступили Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), совместно с правительством Челябинской области.
В выставке приняли участие представители Совета Федерации, министерств краев и республик, депутаты Государственной думы, а также более 700 ведущих российских специалистов, занимающихся проблемами семьи и детства, из 57 регионов России.
Фонд «Металлург» поделился своей практикой по поддержке семьи и детства, представив реализацию комплексной программы «XXI век — детям Южного Урала». В целях обмена опытом всем делегациям выставки были вручены буклеты фонда «Реализация программы «XXI век — детям Южного Урала». Подарим тепло наших сердец детям!».
Заведующая детским отделом фонда «Металлург» Надежда Лихова выступила с докладом о реализации благотворительной программы «Охрана материнства и детства», подробно рассказала о деятельности центра «Материнство», практика работы которого является уникальной.
Директор БФ «Металлург» Валентин Владимирцев принял участие в пленарной стратегической сессии «Десятилетие детства: ответы на современные вызовы».
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