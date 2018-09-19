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В Челябинске фонд «Металлург» принял участие во Всероссийском форуме

УрБК, Челябинск, 19.09.2018. Специалисты Магнитогорского благотворительного фонда «Металлург» (крупнейший благотворитель — ПАО «ММК») приняли участие в IX Всероссийской выставке-форуме «Вместе — ради детей! Вместе десять лет». Об этом сообщает пресс-служба ММК.



Мероприятие прошло в Челябинске. Его организаторами выступили Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), совместно с правительством Челябинской области.



В выставке приняли участие представители Совета Федерации, министерств краев и республик, депутаты Государственной думы, а также более 700 ведущих российских специалистов, занимающихся проблемами семьи и детства, из 57 регионов России.



Фонд «Металлург» поделился своей практикой по поддержке семьи и детства, представив реализацию комплексной программы «XXI век — детям Южного Урала». В целях обмена опытом всем делегациям выставки были вручены буклеты фонда «Реализация программы «XXI век — детям Южного Урала». Подарим тепло наших сердец детям!».



Заведующая детским отделом фонда «Металлург» Надежда Лихова выступила с докладом о реализации благотворительной программы «Охрана материнства и детства», подробно рассказала о деятельности центра «Материнство», практика работы которого является уникальной.



Директор БФ «Металлург» Валентин Владимирцев принял участие в пленарной стратегической сессии «Десятилетие детства: ответы на современные вызовы».

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