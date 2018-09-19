Новости дня

Для уборки свалок в городских парках Екатеринбурга не выбрали подрядчика

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2018. Аукцион по выбору подрядчика для уборки свалок в городских парках Екатеринбурга признан несостоявшимся в соответствии с частью 16 статьи 66 федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Об этом сообщается на сайте госзакупок.



Заказчиком выступало ГКУ «Дирекция лесных парков» Свердловской области. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 102,4 тыс. руб., выделенных из бюджета области.



Было необходимо убрать накопившийся мусор (несанкционированные свалки) на особо охраняемых природных территориях областного значения — в лесных парках Екатеринбурга: Шувакишском, Оброшинском, Калиновском, Уктусском, Нижне-Исетском, Южном. Всего 103 кубических метра.



Работы по уборке несанкционированных свалок мусора (5 класс опасности отходов) на территории лесных парков включают в себя сбор и очистку территории, транспортирование и размещение мусора на специализированные полигоны ТБО.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: