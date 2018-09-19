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Сергей Нетиевский считает платеж, присужденный ему по суду от 14 сентября, «формальным»
19 сентябрь 2018 (11:03)
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2018. Сергей Нетиевский утверждает, что сумму 250 тыс. руб., которую по решению Арбитражного суда Москвы от 14 сентября 2018 года он должен вернуть команде «Уральские Пельмени», он уже перечислял, и ТО «Уральские Пельмени» ошибочно вернуло ему обратно. Об этом сообщает пресс-служба С. Нетиевского.
По его словам, между ООО «ТО «Уральские Пельмени» и ответчиком ООО «ФЁСТ ХЭНД МЕДИА» в 2015 году был заключен договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, по которому ООО «ФЁСТ ХЭНД МЕДИА» обязался выплатить вознаграждение в размере 250 тыс. руб. 2 ноября 2015 года. ООО «ФЁСТ ХЭНД МЕДИА» исполнило свои обязательства, перечислив денежные средства в размере 250 тыс. руб. на расчетный счет ООО «ТО Уральские Пельмени».
«Но ООО «ТО «Уральские Пельмени» вернуло этот платеж как ошибочный, видимо, для того, чтобы инициировать судебные иски к ООО «ФЁСТ ХЭНД МЕДИА» по поводу якобы незаконного владения товарным знаком», — рассказал Сергей Нетиевский.
«Они проиграли это дело в трех инстанциях, а потом вспомнили про свою глупость с возвратом платежа и решили хоть что-то поиметь и попросили снова оплатить 250 тыс. руб. Как ни в чем не бывало! ООО «ФХМ» ответило: «Платеж был отправлен в срок, вот платежка!» Ну, вот теперь суд формально обязал оплатить все-таки эти 250 тыс. руб. еще раз», — отметил Сергей Нетиевский.
Напомним, что на протяжении последних трех лет Сергей Нетиевский и его бывшие коллеги ведут взаимные тяжбы в суде. Участники шоу обвинили своего бывшего руководителя в хищении средств команды и уволили с должности директора ООО «Творческое объединение «Уральские Пельмени». Нетиевский отвергает обвинения и утверждает, что понес ущерб свыше 330 млн руб.
По информации от пресс-службы творческого объединения «Уральские Пельмени» ,14 сентября 2018 года Арбитражный суд Москвы, рассмотрев дело по исковому заявлению ООО «ТО «Уральские пельмени» к ООО «Фёст Хэнд Медиа» (компании Сергея Нетиевского), принял решение взыскать с экс-директора коллектива Сергея Нетиевского неосновательное обогащение в размере 250 тыс. руб., а также расходы по госпошлине 8 тыс. руб.
По его словам, между ООО «ТО «Уральские Пельмени» и ответчиком ООО «ФЁСТ ХЭНД МЕДИА» в 2015 году был заключен договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, по которому ООО «ФЁСТ ХЭНД МЕДИА» обязался выплатить вознаграждение в размере 250 тыс. руб. 2 ноября 2015 года. ООО «ФЁСТ ХЭНД МЕДИА» исполнило свои обязательства, перечислив денежные средства в размере 250 тыс. руб. на расчетный счет ООО «ТО Уральские Пельмени».
«Но ООО «ТО «Уральские Пельмени» вернуло этот платеж как ошибочный, видимо, для того, чтобы инициировать судебные иски к ООО «ФЁСТ ХЭНД МЕДИА» по поводу якобы незаконного владения товарным знаком», — рассказал Сергей Нетиевский.
«Они проиграли это дело в трех инстанциях, а потом вспомнили про свою глупость с возвратом платежа и решили хоть что-то поиметь и попросили снова оплатить 250 тыс. руб. Как ни в чем не бывало! ООО «ФХМ» ответило: «Платеж был отправлен в срок, вот платежка!» Ну, вот теперь суд формально обязал оплатить все-таки эти 250 тыс. руб. еще раз», — отметил Сергей Нетиевский.
Напомним, что на протяжении последних трех лет Сергей Нетиевский и его бывшие коллеги ведут взаимные тяжбы в суде. Участники шоу обвинили своего бывшего руководителя в хищении средств команды и уволили с должности директора ООО «Творческое объединение «Уральские Пельмени». Нетиевский отвергает обвинения и утверждает, что понес ущерб свыше 330 млн руб.
По информации от пресс-службы творческого объединения «Уральские Пельмени» ,14 сентября 2018 года Арбитражный суд Москвы, рассмотрев дело по исковому заявлению ООО «ТО «Уральские пельмени» к ООО «Фёст Хэнд Медиа» (компании Сергея Нетиевского), принял решение взыскать с экс-директора коллектива Сергея Нетиевского неосновательное обогащение в размере 250 тыс. руб., а также расходы по госпошлине 8 тыс. руб.
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