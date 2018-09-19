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УБРиР признали одним из самых выгодных банков для малого бизнеса в III квартале 2018 года

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) занял первые места по выгодности обслуживания для разных сегментов малого бизнеса в рейтинге агентства Markswebb за III квартал 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.



Для индивидуальных предпринимателей-фрилансеров в УБРиР обслуживание счета — бесплатное. Благодаря этому банк занял первое место в рейтинге выгодных тарифов, разделив его со Сбербанком и Веста банком. Добиться такого результата банк смог за счет введения тарифа «Все просто!», по условиям которого предприниматели оплачивают только совершенные платежи без ежемесячной платы за обслуживание.



Кроме того, УБРиР — банк № 1 в рейтинге выгодных тарифов для обслуживания компаний B2B-сегмента по годовому пакетному предложению «Бизнес-комплект 12». В стоимость пакета на год включены все необходимые услуги для расчетного обслуживания: открытие и ведение счета, интернет-банк, электронные переводы юридическим лицам, переводы зарплаты сотрудникам, а также sms-информирование о движении средств на счете.



Этот же пакет услуг позволил УБРиР занять третье место по выгодности обслуживания для розничных магазинов. В данном сегменте УБРиР сохраняет лидерские позиции: в исследовании Markswebb за II квартал 2018 года УБРиР также вошел в топ-3 выгодных тарифов для розницы.



В мониторинге аналитического агентства Markswebb участвовали 22 российских банка: топ-20 банков по запросам об открытии счета в поисковой системе Яндекс и два банка — по собственной инициативе. Для предлагаемых в рейтинге условий работы компаний разных сегментов рассчитывалась стоимость по всем доступным тарифам банков и выбирались минимальные у каждого из них.

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