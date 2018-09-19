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Свердловская область продаст 100% акций АО «Совхоз «Сухоложский»

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2018. ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области» объявил о проведении аукциона по продаже 100% акций акционерного общества «Совхоз «Сухоложский», сообщает региональное министерство по управлению госимуществом.



Начальная цена продажи составляет 466 млн 424 тыс. руб. Размер задатка — 93 млн 284 тыс. руб.



Сам аукцион пройдет на электронной площадке 11 октября 2018 года.

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