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В Первоуральске у арендодателя арестовали офисное здание за долги по налогам в 2,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2018. В Первоуральске сотрудники налоговой инспекции и судебные приставы арестовали здание за долги собственника по налогам на сумму 2,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Свердловской области.



Здание, которое сдавалось собственником в аренду под офисы, было арестовано в ходе совместного рейда судебных приставов и сотрудников налоговой инспекции.



«В связи с тем, что должник не принял мер для погашения задолженности, арендаторам, были вручены уведомления о том, что будут произведены исполнительные действия о взыскании задолженности с владельца арендованного имущества. Арендаторы покинули здание, а сотрудники службы судебных приставов опечатали его», — сообщили в пресс-службе.



В данный момент производится подготовка документов для оценки имущества должника и направления его на реализацию.

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