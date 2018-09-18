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В Екатеринбурге назначены новые общественные слушания по проекту рекультивации шламовых полей «Уралмашзавода»

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о назначении общественных слушаний по проекту рекультивации шламовых полей «Уралмашзавода» в районе поселка Калиновка. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте горадминистрации.



Слушания пройдут 19 октября 2018 года в 14.00 в здании администрации города в переулке Банковский.



Отметим, что проект разрабатывает пермская компания «Проектный институт экологии и природопользования» по заказу «Уралмашзавода». Тендер проведен в июне 2017 года. Согласно техническому заданию, земли будут рекультивированы для вовлечения их в хозяйственный или промышленный оборот.



Ознакомиться с материалами слушаний администрация Екатеринбурга предлагает в Перми — по месту регистрации разработчика.



Отметим, что по данному проекту публичные слушания уже назначались на 12 января 2018 года.

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