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В Екатеринбурге назначены новые общественные слушания по проекту рекультивации шламовых полей «Уралмашзавода»
18 сентябрь 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о назначении общественных слушаний по проекту рекультивации шламовых полей «Уралмашзавода» в районе поселка Калиновка. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте горадминистрации.
Слушания пройдут 19 октября 2018 года в 14.00 в здании администрации города в переулке Банковский.
Отметим, что проект разрабатывает пермская компания «Проектный институт экологии и природопользования» по заказу «Уралмашзавода». Тендер проведен в июне 2017 года. Согласно техническому заданию, земли будут рекультивированы для вовлечения их в хозяйственный или промышленный оборот.
Ознакомиться с материалами слушаний администрация Екатеринбурга предлагает в Перми — по месту регистрации разработчика.
Отметим, что по данному проекту публичные слушания уже назначались на 12 января 2018 года.
Слушания пройдут 19 октября 2018 года в 14.00 в здании администрации города в переулке Банковский.
Отметим, что проект разрабатывает пермская компания «Проектный институт экологии и природопользования» по заказу «Уралмашзавода». Тендер проведен в июне 2017 года. Согласно техническому заданию, земли будут рекультивированы для вовлечения их в хозяйственный или промышленный оборот.
Ознакомиться с материалами слушаний администрация Екатеринбурга предлагает в Перми — по месту регистрации разработчика.
Отметим, что по данному проекту публичные слушания уже назначались на 12 января 2018 года.
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