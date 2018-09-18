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Теплоэлектроцентраль ЕВРАЗ НТМК начала подавать тепло в жилые дома и соцобъекты Нижнего Тагила

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. Теплоэлектроцентраль ЕВРАЗ НТМК в соответствии с постановлением администрации города начала подачу тепла на социальные объекты Нижнего Тагила и в жилые дома тагильчан. Тепловые сети заполнены водой и поставлены на циркуляцию, сообщает пресс-служба холдинга ЕВРАЗ.



Энергетики ЕВРАЗ НТМК с марта по август ремонтировали оборудование, которое позволит подавать жителям Нижнего Тагила тепло и горячую воду без сбоя.



Так, проведены капитальные ремонты водогрейного котла № 1 и энергетического котла № 5. В турбинном цехе приведен в порядок турбогенератор № 7 и один из самых мощных агрегатов — турбогенератор № 3, который вырабатывает и электроэнергию, и тепло. Заменен километр теплотрасс в направлении Красного камня и Тагилстроя. С мая по июль на бойлерной ТЭЦ заменены сетевой и подпиточный насосы, на бойлерной паровоздушной станции № 2 поставлен новый сетевой насос и заменены трубопроводы общей сложностью около 40 метров.



На подготовку к отопительному сезону 2018-2019 годов ЕВРАЗ НТМК выделил 230 млн руб.



«ЕВРАЗ НТМК отапливает центр города, районы Тагилстроя и Красного Камня. Теплоэлектроцентраль комбината обеспечивает теплом и горячим водоснабжением более 150 тыс. горожан, дает тепло вузам, техникумам, школам, детским садам. Также комбинат подает тепло и горячую воду пяти дворцам культуры и домам творчества в различных районах города, семи спортивным клубам, восьми объектам здравоохранения, среди которых городская больница № 4, взрослые и детские поликлиники на Красном Камне и Смычке, поликлиника на Новострое, станция скорой помощи», — рассказали в пресс-службе.

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