Кризис
Минфин России отменил аукцион по размещению ОФЗ 19 сентября
18 сентябрь 2018 (17:47)
Минфин России информирует о непроведении 19 сентября 2018 года аукционов по размещению облигаций федерального займа «в целях содействия процессу стабилизации ситуации на долговом рынке». Информация об этом размещена на сайте ведомства.
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