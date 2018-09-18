Кризис

Минфин России отменил аукцион по размещению ОФЗ 19 сентября

18 сентябрь 2018 (17:47)

Минфин России информирует о непроведении 19 сентября 2018 года аукционов по размещению облигаций федерального займа «в целях содействия процессу стабилизации ситуации на долговом рынке». Информация об этом размещена на сайте ведомства.

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