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В Екатеринбурге осужден лидер группы похитителей прокатных автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор Валерию Ядрышникову — лидеру организованной группы, которая похищала прокатные автомобили, сообщает пресс-группа городского УМВД.



Подсудимый был признан виновным по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», а также части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере».



По версии следствия, с июля по декабрь 2015 года В. Ядрышников вместе с сообщниками занимался хищением машин по следующей схеме: сначала злоумышленники брали напрокат автомобиль на короткий срок в одной из екатеринбургских фирм.



Затем с машины с помощью специального оборудования демонтировали приборы спутникового и сотового слежения. После автомобиль перегоняли в Казахстан для продажи третьим лицам. За время своей деятельности сообщникам удалось похитить автомобили Kia Rio, Toyota Land Cruiser, Toyota RAV 4 и Chevrolet Cruze. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 5 млн руб. Из две похищенные машины — Toyota и Chevrolet — оперативники разыскали и вернули законным владельцам.



Валерий Ядрышников был приговорен к наказанию в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Его трое соучастников были осуждены в марте 2017 года и приговорены к различным срокам наказания.

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