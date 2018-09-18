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«Уральские авиалинии» открывают несколько прямых рейсов из Анапы в Армению и Киргизию
18 сентябрь 2018 (17:15)
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. С 29 октября 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новые регулярные прямые рейсы из Анапы в Ереван (Армения) и Ош (Киргизия).
Полеты по новым направлениям будут осуществляться без пересадок на комфортабельных самолетах производства европейского концерна Airbus.
Рейс У6-2497 Анапа — Ереван будет выполняться по понедельникам и четвергам, вылет в 14.40, прилет в 17.10. Стоимость — от 3 тыс. 241 руб. по тарифу «Промо», от 5 тыс. 671 руб. по тарифу «Эконом». Рейс У6-2498 Ереван — Анапа вводится по понедельникам и четвергам, вылет в 18.00, прилет в 18.35. Стоимость от 4 тыс. 528 руб. по тарифу «Промо», от 6 тыс. 878 руб. по тарифу «Эконом».
Рейс У6-2491 Анапа — Ош будет осуществляться по понедельникам, вылет в 22.45, прилет в 05.40 (на следующие сутки). Стоимость — от 11 тыс. 826 руб. по тарифу «Эконом». Рейс У6-2491 Ош — Анапа назначен по вторникам, вылет 07.10, прилет 08.45. Стоимость — от 10 тыс. 446 руб. по тарифу «Эконом».
«К оплате доступны бонусы программы «Крылья». Все, кто еще не зарегистрировался в программе, могут сделать это на сайте авиакомпании. Кроме того, каждому новому участнику дается приветственный бонус до 1 000 руб. при регистрации, которые можно сразу использовать как скидку, не имея на счету совершенных полетов», — напоминают в пресс-службе.
Билеты уже в продаже на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, в любой кассе или по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
Полеты по новым направлениям будут осуществляться без пересадок на комфортабельных самолетах производства европейского концерна Airbus.
Рейс У6-2497 Анапа — Ереван будет выполняться по понедельникам и четвергам, вылет в 14.40, прилет в 17.10. Стоимость — от 3 тыс. 241 руб. по тарифу «Промо», от 5 тыс. 671 руб. по тарифу «Эконом». Рейс У6-2498 Ереван — Анапа вводится по понедельникам и четвергам, вылет в 18.00, прилет в 18.35. Стоимость от 4 тыс. 528 руб. по тарифу «Промо», от 6 тыс. 878 руб. по тарифу «Эконом».
Рейс У6-2491 Анапа — Ош будет осуществляться по понедельникам, вылет в 22.45, прилет в 05.40 (на следующие сутки). Стоимость — от 11 тыс. 826 руб. по тарифу «Эконом». Рейс У6-2491 Ош — Анапа назначен по вторникам, вылет 07.10, прилет 08.45. Стоимость — от 10 тыс. 446 руб. по тарифу «Эконом».
«К оплате доступны бонусы программы «Крылья». Все, кто еще не зарегистрировался в программе, могут сделать это на сайте авиакомпании. Кроме того, каждому новому участнику дается приветственный бонус до 1 000 руб. при регистрации, которые можно сразу использовать как скидку, не имея на счету совершенных полетов», — напоминают в пресс-службе.
Билеты уже в продаже на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, в любой кассе или по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
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