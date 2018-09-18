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Коллектив «Уральских Пельменей» отсудил у экс-директора Сергея Нетиевского 250 тыс. рублей
18 сентябрь 2018 (15:46)
УрБК, Москва, 18.09.2018. 14 сентября 2018 года Арбитражный суд Москвы, рассмотрев дело по исковому заявлению ООО «ТО «Уральские пельмени» к ООО «Фёст Хэнд Медиа» (компании Сергея Нетиевского), принял решение взыскать с экс-директора коллектива Сергея Нетиевского неосновательное обогащение в размере 250 тыс. руб., а также расходы по госпошлине 8 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба творческого объединения.
Причиной обращения в суд стал отказ бывшего директора коллектива оплачивать договорные обязательства в досудебном порядке.
Причиной обращения в суд стал отказ бывшего директора коллектива оплачивать договорные обязательства в досудебном порядке.
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