Новости дня
Минфин России отменил аукцион по размещению ОФЗ 19 сентября
18 сентябрь 2018 (16:58)
УрБК, Москва, 18.09.2018. Минфин России информирует о непроведении 19 сентября 2018 года аукционов по размещению облигаций федерального займа «в целях содействия процессу стабилизации ситуации на долговом рынке». Информация об этом размещена на сайте ведомства.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Аукцион Минфина по размещению ОФЗ на 15 млрд рублей не состоялся из-за волатильности на рынке
- Минфин РФ возобновит размещение ОФЗ после стабилизации долгового рынка
- Минфин из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры отказался размещать ОФЗ
- Минфин из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры отказался размещать ОФЗ
- Аукцион Министерства финансов РФ по размещению облигаций ОФЗ-ПД не состоялся из-за отсутствия заявок