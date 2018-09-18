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Гранит для леса
18 сентябрь 2018 (16:29)
В середине сентября 2018 года власти Свердловской области начали поиск подрядчика для благоустройства Шарташского лесопарка в Екатеринбурге. Самый большой объем работ в проекте отведен на строительство новых дорог, тротуаров и велодорожек. Представленный план вызвал массу вопросов у общественников, которые заметили подмену в рендерах, представленных на публичных слушаниях.
Напомним, аукцион на благоустройство территории Шарташского лесопарка объявило министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Основой для плана проведения работ стала концепция, разработанная ООО «УралДорТехнологии». В документ включены капитальный ремонт дороги с созданием инженерного обустройства и велосипедных дорожек, начиная от ул. Отдыха в северо-западной части парка и заканчивая на примыкании к ул. Поселок Пески в южной части.
Как указано в документации, в рамках благоустройства будет обновлено 4,2 км автомобильной дороги, построено 2,8 км велодорожек из асфальтобетона и тротуар для пешеходов из тротуарных плит. С учетом пешеходных дорожек общая протяженность благоустраиваемого участка составит почти 8 км. Особенным требованием в проекте является использование гранитных бортовых камней. Также предусмотрены создание двух зон отдыха в прибрежной зоне, прокладка волоконно-оптической связи, обустройство «архитектурного» освещения и так далее.
Изображение с сайта госзакупок
Работы будут осуществляться в два этапа: до 31 октября 2018 года подрядчик должен будет разработать всю необходимую документацию, с ноября 2018 года по 20 декабря 2020 года — осуществить строительство дорог.
Дорожные планы вызвали достаточно много вопросов у общественников. В первую очередь из-за того, что в презентации, представленной на публичных слушаниях, отсутствовали элементы, которые впоследствии были описаны в госзакупках. В частности, бывшего члена городской Общественной палаты Алексея Беззуба удивило, зачем в лесопарковой зоне устанавливать гранитные бордюры, которые в несколько раз дороже бетонных (1,8 тыс. руб. за погонный метр против 360 руб.). Свою позицию он высказал на странице в Facebook.
«На рендере проекта нет узкого тротуара и торчащих бордюров, и смотрится хорошо. Именно этот вариант показывали общественности, так откуда появились бордюры? Такое ощущение, что кто-то в последний момент решил заработать на этом», — написал А. Беззуб.
Расположение дорог и тротуаров также вызвало вопросы. Общественник указал на то, что уклон дороги идет в сторону тротуара. Соответственно, в ненастные дни на проезжей части будут скапливаться лужи. В зимний период уборочная техника, по мнению общественника, не сможет зайти на тротуар. Да и само качество уборки лесопарка также ставится под сомнение на примере очистки от снега центральных улиц Екатеринбурга.
Вдобавок выяснилось, что разработчики провели тротуар шириной 0,75 м между велодорожкой и второстепенным проездом (на местах соединения ряда маршрутов). То есть пешеходы оказываются зажатыми между двумя потоками движения.
Проанализировать подробный план благоустройства Шарташского лесопарка попытались и другие представители общественности, но часть файлов оказалась недоступна для изучения (и по-прежнему не открывается).
Отметим, что Алексей Беззуб далеко не единственный, кто дал негативную оценку проекту благоустройства Шарташского лесопарка. Еще до оформления аукциона концепцию ООО «УралДорТехнологии» раскритиковали представители Союза художников России, указав на то, что в проекте нет никакой стержневой идеи. При этом на территории планируется обустроить рекреационно-оздоровительный кластер. Но еще одной ключевой проблемой проекта архитекторы назвали отсутствие какого-либо серьезного общественного обсуждения.
Как писал ранее УрБК, по факту большинство горожан увидели первые рендеры концепции только на публичных слушаниях. Поэтому волна критики, которая поступает в настоящее время, вполне объяснима и ожидаема. С другой стороны, заказчик проекта — дирекция Шарташского лесопарка — ясно дает понять, что никаких изменений в проекте ожидать не стоит, и жителям города придется принять все в таком виде, в котором это изображено на плане.
Напомним, аукцион на благоустройство территории Шарташского лесопарка объявило министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Основой для плана проведения работ стала концепция, разработанная ООО «УралДорТехнологии». В документ включены капитальный ремонт дороги с созданием инженерного обустройства и велосипедных дорожек, начиная от ул. Отдыха в северо-западной части парка и заканчивая на примыкании к ул. Поселок Пески в южной части.
Как указано в документации, в рамках благоустройства будет обновлено 4,2 км автомобильной дороги, построено 2,8 км велодорожек из асфальтобетона и тротуар для пешеходов из тротуарных плит. С учетом пешеходных дорожек общая протяженность благоустраиваемого участка составит почти 8 км. Особенным требованием в проекте является использование гранитных бортовых камней. Также предусмотрены создание двух зон отдыха в прибрежной зоне, прокладка волоконно-оптической связи, обустройство «архитектурного» освещения и так далее.
Изображение с сайта госзакупок
Работы будут осуществляться в два этапа: до 31 октября 2018 года подрядчик должен будет разработать всю необходимую документацию, с ноября 2018 года по 20 декабря 2020 года — осуществить строительство дорог.
Дорожные планы вызвали достаточно много вопросов у общественников. В первую очередь из-за того, что в презентации, представленной на публичных слушаниях, отсутствовали элементы, которые впоследствии были описаны в госзакупках. В частности, бывшего члена городской Общественной палаты Алексея Беззуба удивило, зачем в лесопарковой зоне устанавливать гранитные бордюры, которые в несколько раз дороже бетонных (1,8 тыс. руб. за погонный метр против 360 руб.). Свою позицию он высказал на странице в Facebook.
«На рендере проекта нет узкого тротуара и торчащих бордюров, и смотрится хорошо. Именно этот вариант показывали общественности, так откуда появились бордюры? Такое ощущение, что кто-то в последний момент решил заработать на этом», — написал А. Беззуб.
Расположение дорог и тротуаров также вызвало вопросы. Общественник указал на то, что уклон дороги идет в сторону тротуара. Соответственно, в ненастные дни на проезжей части будут скапливаться лужи. В зимний период уборочная техника, по мнению общественника, не сможет зайти на тротуар. Да и само качество уборки лесопарка также ставится под сомнение на примере очистки от снега центральных улиц Екатеринбурга.
Вдобавок выяснилось, что разработчики провели тротуар шириной 0,75 м между велодорожкой и второстепенным проездом (на местах соединения ряда маршрутов). То есть пешеходы оказываются зажатыми между двумя потоками движения.
Проанализировать подробный план благоустройства Шарташского лесопарка попытались и другие представители общественности, но часть файлов оказалась недоступна для изучения (и по-прежнему не открывается).
Отметим, что Алексей Беззуб далеко не единственный, кто дал негативную оценку проекту благоустройства Шарташского лесопарка. Еще до оформления аукциона концепцию ООО «УралДорТехнологии» раскритиковали представители Союза художников России, указав на то, что в проекте нет никакой стержневой идеи. При этом на территории планируется обустроить рекреационно-оздоровительный кластер. Но еще одной ключевой проблемой проекта архитекторы назвали отсутствие какого-либо серьезного общественного обсуждения.
Как писал ранее УрБК, по факту большинство горожан увидели первые рендеры концепции только на публичных слушаниях. Поэтому волна критики, которая поступает в настоящее время, вполне объяснима и ожидаема. С другой стороны, заказчик проекта — дирекция Шарташского лесопарка — ясно дает понять, что никаких изменений в проекте ожидать не стоит, и жителям города придется принять все в таком виде, в котором это изображено на плане.
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