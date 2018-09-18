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За 8 месяцев 2018 года оборот организаций Свердловской области составил 3,6 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. С января по август 2018 года оборот организаций Свердловской области по видам экономической деятельности составил 3 трлн 604 млрд 415 млн руб., что на 11% больше, чем в соответствующий период 2017 года. Об этом говорится в сообщении Свердловскстата.



На долю предприятий обрабатывающие производства пришлось 1 трлн 264 млрд 145 млн руб., из них самые большие показатели у производства прочих транспортных средств и оборудования — 110 млрд 756 млн руб. и металлургического производства — 718 млрд 691 млн руб. В оптовой и розничной торговле и ремонте автотранспортных средств и мотоциклов — 1 трлн 364 млрд 111 млн руб. На сферу обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха приходится 241 млрд 219 млн руб., из них в производстве, передаче и распределении электроэнергии — 191 млрд 016 млн руб.



Самые низкие показатели в сфере образования — 9 млрд 211 млн руб. и в деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 4 млрд 478 млн руб.

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