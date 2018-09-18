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В Свердловской области судебные приставы выставили на продажу оружие на сумму более 2,5 млн рублей
18 сентябрь 2018 (15:09)
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. Судебные приставы Свердловской области за 2017-2018 годы арестовали огнестрельное оружие на сумму более 2,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.
В числе арестованного имущества — карабины, охотничьи ружья, пистолеты газовые, травматические и огнестрельные, а также патроны к ним.
«Обращение взыскания на имущество должника является наиболее распространенной мерой принудительного взыскания. Огнестрельное оружие, являющееся собственностью физического или юридического лица, подлежит обязательной регистрации в органах внутренних дел и, следовательно, также может быть подвергнуто аресту в рамках совершения исполнительных действий», — пояснили в пресс-службе.
Всего наложен арест в рамках сорока исполнительных производств на 57 единиц оружия на сумму порядка 2 млн 564 тыс. руб., из них реализована 31 единица оружия на сумму 416 тыс. руб.
В числе арестованного имущества — карабины, охотничьи ружья, пистолеты газовые, травматические и огнестрельные, а также патроны к ним.
«Обращение взыскания на имущество должника является наиболее распространенной мерой принудительного взыскания. Огнестрельное оружие, являющееся собственностью физического или юридического лица, подлежит обязательной регистрации в органах внутренних дел и, следовательно, также может быть подвергнуто аресту в рамках совершения исполнительных действий», — пояснили в пресс-службе.
Всего наложен арест в рамках сорока исполнительных производств на 57 единиц оружия на сумму порядка 2 млн 564 тыс. руб., из них реализована 31 единица оружия на сумму 416 тыс. руб.
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