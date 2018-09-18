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В Свердловской области хотят кредитовать малый бизнес по ключевой ставке ЦБ РФ

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), начиная с 19 сентября 2018 года, будет выдавать малому и среднему бизнесу займы на сумму до 3 млн руб. по процентной ставке равной ключевой ставке Банка России — 7,5%. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.



«Новый инструмент позволит предпринимателям привлекать для своего бизнеса одни из самых дешевых финансовых ресурсов. Впервые размер ставки приравнен к ключевой», — отмечает министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.



В 2018 году СОФПП планирует выдать займы «Доверие» на сумму 123 млн руб. Финансы поступят из средств областного и федерального бюджетов. Получить данный заем может любой владелец малого и среднего бизнеса, который ранее уже получал займы в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства, и добросовестно их выплачивал в течение двух лет.



«Займы «Доверие» рассчитаны на то, чтобы помочь бизнесмену получить необходимую сумму денег на развитие своего дела. Например, приобрести оборудование, закупить товар, сделать ремонт или рефинансировать существующий кредит. Заем будет выдаваться по ключевой ставке Банка России на срок от 3 до 36 месяцев» — уточнил исполняющий обязанности директора СОФПП Валерий Пиличев.



Суммарно СОФПП на займы предпринимателям планирует направить в 2018 году более 350 млн руб.

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