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Индекс промышленного производства Свердловской области в августе 2018 года сократился на 2,1%
18 сентябрь 2018 (13:26)
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. В августе 2018 года индекс промышленного производства в Свердловской области по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 2,1%. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.
Так, в сфере добычи полезных ископаемых в отчетном периоде показатель снизился на 12,7%, а в обрабатывающем производстве и обеспечении электроэнергией, газом и паром снизился на 1,4% и 2,6% соответственно.
По сравнению с августом 2017 года индекс промышленного производства вырос на 13,1%.
Так, в сфере добычи полезных ископаемых в отчетном периоде показатель снизился на 12,7%, а в обрабатывающем производстве и обеспечении электроэнергией, газом и паром снизился на 1,4% и 2,6% соответственно.
По сравнению с августом 2017 года индекс промышленного производства вырос на 13,1%.
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