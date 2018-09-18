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Индекс промышленного производства Свердловской области в августе 2018 года сократился на 2,1%

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. В августе 2018 года индекс промышленного производства в Свердловской области по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 2,1%. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.



Так, в сфере добычи полезных ископаемых в отчетном периоде показатель снизился на 12,7%, а в обрабатывающем производстве и обеспечении электроэнергией, газом и паром снизился на 1,4% и 2,6% соответственно.



По сравнению с августом 2017 года индекс промышленного производства вырос на 13,1%.

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