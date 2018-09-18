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Пошлины на ввоз автокомпонентов в Россию вырастут на 3-10 процентных пунктов

УрБК, Москва, 18.09.2018. Россия отменила действие льготных пошлин на автокомпоненты для промышленной сборки машин, в то время как другие страны эти льготы сохранили. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).



ЕЭК приняла решение привести ставки ввозных таможенных пошлин на автомобильные компоненты в соответствие с обязательствами России в ВТО. До этого льготные пошлины преимущественно находились на нулевом уровне, сейчас они вырастут на 3-10 п. п.



Кабмин РФ будет субсидировать автомобильные концерны, которые имеют соглашения о промсборке, покрывая возросшие из-за отмены льгот по ввозу автокомпонентов расходы.



Общая сумма субсидий до конца текущего года может составить 600 млн руб., рассказал газете «Ведомости» сотрудник одного из автоконцернов.

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