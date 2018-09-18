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Пошлины на ввоз автокомпонентов в Россию вырастут на 3-10 процентных пунктов
18 сентябрь 2018 (12:38)
УрБК, Москва, 18.09.2018. Россия отменила действие льготных пошлин на автокомпоненты для промышленной сборки машин, в то время как другие страны эти льготы сохранили. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
ЕЭК приняла решение привести ставки ввозных таможенных пошлин на автомобильные компоненты в соответствие с обязательствами России в ВТО. До этого льготные пошлины преимущественно находились на нулевом уровне, сейчас они вырастут на 3-10 п. п.
Кабмин РФ будет субсидировать автомобильные концерны, которые имеют соглашения о промсборке, покрывая возросшие из-за отмены льгот по ввозу автокомпонентов расходы.
Общая сумма субсидий до конца текущего года может составить 600 млн руб., рассказал газете «Ведомости» сотрудник одного из автоконцернов.
ЕЭК приняла решение привести ставки ввозных таможенных пошлин на автомобильные компоненты в соответствие с обязательствами России в ВТО. До этого льготные пошлины преимущественно находились на нулевом уровне, сейчас они вырастут на 3-10 п. п.
Кабмин РФ будет субсидировать автомобильные концерны, которые имеют соглашения о промсборке, покрывая возросшие из-за отмены льгот по ввозу автокомпонентов расходы.
Общая сумма субсидий до конца текущего года может составить 600 млн руб., рассказал газете «Ведомости» сотрудник одного из автоконцернов.
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