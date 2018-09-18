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В Екатеринбурге из-за антисанитарии закрыли вегетарианское кафе «Вег Бургер»

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2018. В Екатеринбурге из-за нарушения антисанитарных норм закрыли вегетарианское кафе «Вег Бургер» (ООО «Вег», г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 23Б/ул. Толмачева, 22). Об этом сообщает пресс-служба Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.



В ходе проверки сотрудники ведомства установили, что в производственном цехе не соблюдается поточность технологических процессов, допускается пересечение потоков чистой и использованной посуды, готовой кулинарной продукции и сырья, полуфабрикатов. Набор имеющихся помещений не соответствует требованиям санитарных правил для работы на полуфабрикатах и сырых овощах.



Кроме того зона формирования готовых холодных блюд не оборудована бактерицидными лампами, также не соблюдаются условия хранения скоропортящихся кондитерских изделий. Производственный инвентарь не имеет маркировки, а в холодильном оборудовании не соблюдаются нормы складирования, требования к товарному соседству продуктов.



Так же производственные помещения не обеспечены условиями для соблюдения сотрудниками правил личной гигиены. Нарушаются требования к хранению уборочного инвентаря. Пищевые отходы собираются в бачки, не имеющие крышек и маркировки. Доставка продуктов на предприятие осуществляется личным неспециализированным автотранспортом сотрудников.



По результатам проведенного административного расследования в отношении вегетарианского кафе составлен протокол по статье 6.6 КоАП РФ, и передан в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для назначения юридическому лицу административного наказания.



Решением суда от 11 сентября 2018 года деятельность предприятия общественного питания ООО «Вег» приостановлена на 30 суток.

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